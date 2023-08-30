أفضل مدرب في أوروبا 2023.. الثلاثية تدعم غوارديولا أمام ثنائي إيطاليا

المصدر: وكالات

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مع فوزه بالثلاثية التاريخية (دوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا) في الموسم الماضي، يبدو الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، مرشحاً فوق العادة للفوز بجائزة أفضل مدرب في أوروبا بالموسم الماضي.

ويعلن الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) غداً الخميس هوية الفائزين بجوائزه للموسم الماضي، خلال حفل مراسم قرعة الدور الأول (دور المجموعات) لدوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

ويتنافس غوارديولا على الجائزة مع المدربين الإيطاليين سيموني إنزاغي المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي ولوتشيانو سباليتي المدير الفني لنابولي الإيطالي، بعد وصولهما معه إلى القائمة النهائية للمتنافسين على الجائزة.

وعلى عكس الحال في الصراع على جائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي، والتي يدخل فيها الأرجنتيني ليونيل ميسي منافسا بقوة مع آرلينغ هالاند وكيفن دي بروين ثنائي مانشستر سيتي، ستكون جائزة أفضل مدرب في أوروبا محصورة بطبيعة الحال بين ثلاثة من المدربين البارزين داخل القارة خاصة وأن المدرب الفائز بلقب كأس العالم 2022 في قطر هو الأرجنتيني ليونيل سكالوني.

ومع غياب بطولة كأس العالم عن المعادلة في المنافسة الدائرة على جائزة أفضل مدرب، وعدم وجود نسخة من بطولة كأس أمم أوروبا في الموسم الماضي، تتجه الأنظار دائماً وبشكل كبير صوب بطولة دوري أبطال أوروبا، كونها البطولة الأبرز على مستوى الأندية في القارة الأوروبية.

ولهذا، لم يكن غريباً أن يصل غوارديولا وإنزاغي، اللذان وصلا لنهائي البطولة في الموسم الماضي إلى القائمة النهائية للمتنافسين على الجائزة.

وكان غوارديولا حل ثالثاً في السباق على الجائزة بموسم 2021 / 2022 رغم فوزه مع مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي ومواصلة إنجازاته وأرقامه القياسية مع الفريق.

وجاء غوارديولا ثالثاً وقتها خلف المدربين الإثنين اللذين بلغا المباراة النهائية لدوري الأبطال أيضاً، وهما الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، الذي توج باللقب في ذلك الموسم، والألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول.

ولهذا، يبدو غوارديولا مرشحاً بقوة هذه المرة لانتزاع الجائزة بجدارة خاصة وأن إنجازه مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي لم يقتصر على الفوز بلقب دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخ النادي، ولكنه نجح في تحقيق الثلاثية التاريخية للمرة الأولى في تاريخ النادي بإحراز لقبي دوري وكأس إنجلترا أيضاً.

وكان غوارديولا أحرز هذه الثلاثية التاريخية من قبل مع فريقه الأسبق برشلونة، عندما قاده للفوز بألقاب دوري وكأس إسبانيا ودوري الأبطال الأوروبي، ضمن حقبة ذهبية وتاريخية قضاها مع الفريق الإسباني.

وبرغم هذا، لا يمكن اعتبار فوز غوارديولا بالجائزة أمراً محسوماً تمامًا في ظل المنافسة القوية التي يواجهها من إنزاغي وسباليتي.

وخلال الموسم الماضي، تغلب إنزاغي على الكثير من الصعاب التي واجهت فريقه ‘نتر ميلان في الدوري الإيطالي وأنهى الموسم في المركز الثالث، ولكن الإنجاز الأكبر لإنزاغي مع الفريق في الموسم الماضي كان بلوغه المباراة النهائية لدوري الأبطال والمنافسة القوية على اللقب مع مانشستر سيتي.

وفي المقابل، حقق سباليتي إنجازًا تاريخياً في الموسم الماضي بقيادة نابولي بجدارة إلى لقب الدوري الإيطالي بعد طول غياب، حيث كان اللقب الأول للفريق في المسابقة منذ توج بلقبه الثاني 1990 بقيادة الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا.

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