فولهام يضم البلجيكي كاستانيّ من ليستر

المصدر: أ ف ب

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ضمّ فولهام الإنجليزي المدافع البلجيكي تيموتي كاستانيّ من مواطنه ليستر الهابط الى المستوى الثاني "تشامبيونشيب"، وفق ما أعلن النادي اللندني الثلاثاء.

وأفاد فولهام أن ابن الـ27 عاماً وقع عقداً حتى 2027، مع خيار التمديد لعام إضافي، في صفقة قُدِرَت بـ15 مليون جنيه استرليني.

وأمضى كاستانيّ الذي خاض 33 مباراة بقميص المنتخب البلجيكي حتى الآن، ثلاثة مواسم في صفوف ليستر الذي غادر في مايو الدوري الممتاز.

ونقلت قناة فولهام عن لاعب أتالانتا الإيطالي السابق قوله "شعوري جيد. كانت نافذة انتقالات طويلة (عليه شخصياً)، لكني هنا أخيراً، وأنا سعيد بوجودي هنا".

وتابع "إنه ارتياح كبير. تحدثت مع المدرب (البرتغالي ماركو سيلفا) وأتطلع بفارغ الصبر لبدء التمارين واللعب".

وقد يبدأ البلجيكي مشواره مع فريقه الجديد السبت حين يتواجه فولهام على أرضه مع مانشستر سيتي حامل اللقب.

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