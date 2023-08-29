فات الأوان.. آخر مستجدات صفقة انتقال صلاح إلى الاتحاد السعودي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت وسائل الإعلام الإنجليزية، آخر المستجدات الخاصة بصفقة انتقال الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، إلى اتحاد جدة السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكانت شبكة “CBS" الأمريكية، أكدت في وقت سابق أن اتحاد جدة السعودي رصد ميزانية ضخمة تقدر بـ 150 مليون يورو نظير حسم صفقة صلاح من ليفربول، بواقع 100 مليون يورو يحصل عليها الريدز نظير بيع اللاعب المصري، و50 مليون يورو أخرى تمثل الإضافات التي يحق للنادي الإنجليزي حصدها، مقابل ما سيقدمه صلاح مع النادي السعودي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أصبحت فكرة انتقال صلاح إلى صفوف اتحاد جدة السعودي مستبعدة، على الأقل خلال الصيف الجاري، رغم اهتمام النادي الأصفر بحسم الصفقة.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن ليفربول ليس لديه النية لبيع صلاح أو جو غوميز إلى اتحاد جدة، مشيرة إلى أنه فات الأوان، لاسيما أن الريدز لن يستطيع تعويضهما قبل يناير المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول يعتبر الثنائي من قوامه الأساسي، ولا يمكن التفريط في أي منهما بالوقت الحالي، رغم العرض المالي القوي المقدم من جانب اتحاد جدة السعودي.

يذكر أن ليفربول يحتل حالياً المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 7 نقاط، جمعها من 3 مباريات، حيث فاز مباراتين وتعادل مباراة واحدة، فيما يأتي في المراكز الثلاثة الأولى بالترتيب مانشستر سيتي (9 نقاط)، وست هام (7 نقاط)، توتنهام (7 نقاط).

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