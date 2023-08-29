اتحاد جدة يقترب من صفقة إسبانية لتعويض غياب حجازي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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اقترب مسؤولو اتحاد جدة السعودي، من حسم صفقة جديدة، لتدعيم خط دفاع الفريق الملقب بالعميد، في ظل معاناته من نقص عددي، جراء الإصابة التي تعرض لها الدولي المصري أحمد حجازي قائد الفريق السعودي، وأبعدته على المشاركة مع فريقه طوال الفترة الماضية.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، اقترب اتحاد جدة من التعاقد مع لويز فيليبي مدافع ريال بيتيس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، نظير دفع 20 مليون يورو لناديه مقابل شرائه نهائياً.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هناك اتجاه داخل ريال بيتيس للموافقة على العرض السعودي، خاصة إنه يزيد بقيمة 5 ملايين يورو، عن العرض الذي كان وصل من نادي نوتينغهام فورست، لشراء فيليبي.

وفي نفس الشأن، وضع ريال بيتيس مدافع فيورنتينا لوكاس مارتينيز كوارتا كبديل محتمل في الفريق الإسباني، حال بيع فيليبي نهائياً إلى اتحاد جدة

وكان لويز فيليبي انتقل إلى ريال بيتيس الصيف الماضي قادماً من لاتسيو، وظهر بمستوى مميز مع فريقه الإسباني.

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