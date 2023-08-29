قبل بدء رحلته مع ريال مدريد.. إندريك فيليبي يمر بأزمة مع بالميراس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يعاني البرازيلي إندريك فيليبي الذي تعاقد معه ريال مدريد منذ عدة أشهر تمهيداً لانتقاله إلى صفوف الميرنغي الموسم المقبل، مع فريقه الحالي بالميراس بسبب ابتعاده عن المشاركة وخسارة مكانه في التشكيل الأساسي للفريق البرازيلي.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن إندريك فيليبي شارك مباراتين فقط من آخر 9 مباريات خاضها فريقه بالميراس، منها مباراة واحدة بدأها أساسياً، مشيرة إلى أن اللاعب الشاب لا يحظى بثقة مدربه البرتغالي أبيل فيريرا.

وكان ريال مدريد أعلن منذ أشهر اتفاقه مع بالميراس لضم إندريك فيليبي مقابل 60 مليون يورو، على أن ينتقل اللاعب إلى صفوف الميرنغي بداية من الموسم المقبل، حتى يكون وصل إلى سن الرشد.

إندريك فيليبي (مواليد 21 يوليو 2006)، أحد النجوم الصاعدين في كرة القدم العالمية، فاز بالدوري مع بالميراس واختير أفضل لاعب واعد في البطولة البرازيلية، وحطم عدة أرقام قياسية في النادي لصغر عمره، إذ يعد أصغر لاعب في تاريخ بالميراس يلعب مع الفريق الأول (16 عامًا وشهرين و15 يومًا)، وأصغر لاعب يسجل هدفاً (16 عامًا و3 أشهر و4 أيام)، وهو اللاعب الوحيد الذي فاز بالألقاب رفقة جميع فئات النادي.

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