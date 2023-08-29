بعد 175 دقيقة فقط.. لامين يامال يدخل تاريخ الدوري الإسباني مع برشلونة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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نجح لامين يامال نجم نادي برشلونة الشاب، في تحقيق رقم قياسي مميز، بعدما شارك مع البرسا في مباراة فياريال، التي انتهت 3/4 لصالح الفريق الكتالوني، واستضافها ملعب لا سيراميكا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني.

وشارك لامين يامال أساسياً مع برشلونة منذ بداية المباراة، ونجح في صناعة الهدف الأول، الذي سجله زميله بابلو جافي، في الدقيقة 12، وفي الدقيقة 76 اكتفى مدرب البرسا تشافي هيرنانديز بالدقائق التي شارك فيها يامال وقام بسحبه من الملعب، وإشراك أنسو فاتي بدلاً منه.

وحصل يامال على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد الأداء الرائع الذي قدمه مع فريقه برشلونة.

وبحسب شبكة "أوبتا" المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، أصبح يامال أصغر لاعب يصنع هدفاً في مباراة ببطولة الدوري الإسباني خلال القرن 21، بعمر 16 عامًا و45 يومًا.

وتجاوز يامال زميله أنسو فاتي الذي صنع هدفًا لبرشلونة ضد فالنسيا في سبتمبر 2019، بعمر 16 عامًا و318 يومًا.

وشارك يامال في 3 مباريات مع برشلونة بالدوري الإسباني هذا الموسم، بمجموع دقائق لعب 175 دقيقة، وكان أول ظهوراً له في مباراة خيتافي لمدة 14 دقيقة، ثم مباراة قادش شارك فيها أساسياً 85 دقيقة، وأخيراً مواجهة فياريال التي شارك فيها حتى الدقيقة 76 قبل أن يتم استبداله.

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