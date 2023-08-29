إنتر يفوز بسهولة في كالياري 2-صفر بالدوري الإيطالي

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سجل دينزل دمفريس ولاوتارو مارتينيز هدفين في الشوط الأول خلال انتصار سهل لإنتر ميلان 2-صفر على مضيفه كالياري الصاعد لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين.

وبعد 21 دقيقة استفاد ماركوس تورام من هفوة لخط وسط كالياري ونقل الكرة بمهارة إلى دمفريس الذي كسر التعادل بتسديدة متقنة.

وبعد نصف ساعة من زمن اللقاء حول مارتينيز تمريرة فيدريكو ديماركو إلى الشباك من مدى قريب ليعزز تفوق الزوار.

وكانت الأجواء حماسية في استاد أونيبول دوموس الذي رحب بمباريات الدرجة الأولى مجددا بعد غياب لعام واحد، وعقب تعادل كالياري دون أهداف في تورينو بالجولة الافتتاحية.

وقال سيموني إنزاجي مدرب إنتر لمنصة دازون "تعامل اللاعبون ببراعة ومنذ الدقيقة الأولى تصرفنا بشكل صحيح أمام فريق صاعد ظهر بشكل جيد في أول مباراة ويعود إلى الدرجة الأولى أمام جماهيره".

وخلال الدقائق الأولى أهدر لاوتارو فرصة افتتاح التسجيل من تسديدة مباشرة بجوار القائم بينما سدد زميله هاكان شالهان أوغلو في إطار المرمى مع قرب نهاية اللقاء.

وبدا أن الأرجنتيني لاوتارو يستمتع بدوره الجديد كقائد للفريق إذ سجل ثلاثة أهداف في أول مباراتين.

وأضاف إنزاجي "منذ وصولي إلى إنتر قبل أكثر من عامين أظهر لاوتارو تطورا متزايدا.

"يشعر بأنه يتحمل المسؤولية بشكل أكبر ويحظى بدور بارز في حسم المباريات وأثق في أنه سيستمر في ذلك".

ونال كالياري فرصة ذهبية لتقليص الفارق في الدقائق الأخيرة من اللقاء عبر باولو أتزي لكن الحارس يان زومر حرمه من هز الشباك.

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