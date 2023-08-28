هاري كين: "أحب الانسجام" في بايرن ميونيخ

المصدر: أ ف ب

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قال قائد المهاجم الانجليزي هاري كاين، بعد أسبوعين فقط من انتقاله إلى بايرن ميونيخ مقابل 108 ملايين يورو، إنه "يحب الانسجام" مع زملائه الجدد وذلك عقب تسجيله هدفين من ثلاثية فريقه في الفوز على أوغسبورغ ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الالماني.

وفي حديثه بعد تسجيله ثنائية في أول مبارة له أمام الجماهير البافارية على ملعب "أليانز أرينا" خلال الفوز على أوغسبورغ 3-1 قال كاين إنه بدأ بالفعل في التفاهم مع زملائه داخل المستطيل الأخضر.

وأردف المهاجم الانجليزي لشبكة "دازون" للبث التدفقي "أنا هنا منذ بضعة أسابيع وأحب الانسجام الذي بنيناه".

وتابع "سيتطور ذلك أكثر فأكثر بينما نلعب".

سجل أفضل هداف في تاريخ منتخب "الأسود الثلاثة" (58 هدفاً) وتوتنهام (280 هدفاً في 435 مباراة) الهدف الثاني لبايرن من ركلة جزاء في وقت متأخر من الشوط الأول، وأحرز ثنائيته بتسديدة من لمسة واحدة في منتصف الشوط الثاني.

وانتقل كاين إلى بايرن قادما من توتنهام حيث أمضى مسيرته بأكملها من دون الفوز بأي لقب في أوائل أغسطس الحالي، في صفقة قياسية في تاريخ الدوري.

وعند التوقيع مع بطل ألمانيا في المواسم الـ 11 الأخيرة حتّى عام 2027، قال كاين إنه جاء إلى بايرن للفوز بالألقاب والتطور، وقد سجل في مباراتين خاضهما في "بوندسليغا" ثلاثة أهداف ومرر كرتين حاسمتين.

وأردف "كل يوم نتعلم خلال التمارين، وفي كل مباراة نكتشف المزيد والمزيد عن بعضنا البعض"، مؤكدا "نملك الكثير من المواهب لذلك من الطبيعي أن نتقاسم الخبرة".

وشدد كاين الذي بدأ بالاستقرار في العاصمة البافارية واستقبل هذا الاسبوع طفله الرابع "لقد كانت أسابيع قليلة مجنونة بالتأكيد. كل شيء إيجابي، وكل شيء مذهل. أنا متحمس لكل هذا (إنها) تجربة ستبقى معي إلى الأبد".

وعن عائلته تابع قائلاً "(عائلتي) عادت إلى لندن في الوقت الحالي، وسوف تعمل على العودة في غضون أسابيع قليلة. سيكون من الرائع أن أكون معهم في ميونيخ".

وضمن السياق ذاته، أثنى ليون غوريتسكا على الوافد الجديد مؤكداً أن تأثير كاين كان كبيراً في غرفة تبديل الملابس، وقال "هو لاعب كرة قدم من الطراز العالمي ورجل رائع. تلاحظ هالته على الفور في غرفة تبديل الملابس".

وتابع "يساعدنا كثيرا، إنه قائد".

ونال كاين أيضاً مديح مدرب أوغسبورغ إنريكو ماسن الذي قال لشبكة "دازون" "يمكنك أن ترى أنه لا يحتاج إلى الكثير (لكي يسجل)".

وتابع "يتحرك بطريقة ذكية جداً، وهو من الطراز العالمي".

واستهل بايرن حملة الدفاع عن لقبه بفوزين ويحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن أونيون برلين المتصدر (6 نقاط لكل منهما). وسيواجه بطل ألمانيا مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ مساء السبت.



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