ليل يعلن رسمياً تعاقده مع الجزائري بن طالب

المصدر: أ ف ب

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أعلن نادي ليل الفرنسي لكرة القدم رسميا تعاقده مع لاعب الوسط الدولي الجزائري نبيل بن طالب قادمًا من أنجيه من الدرجة الثانية، في صفقة لمدة ثلاثة اعوام حتى 2026.

وقال النادي الشمالي في بيان صحافي نشره على موقعه الإلكتروني إن "التعاقد مع نبيل بن طالب هو بمثابة تعزيز الصفوف بلاعب موهوب وذو خبرة، صاحب خبرة في أكبر البطولات والمسابقات القارية" من دون الافصاح عن قيمة الصفقة.

ويعرف بن طالب (28 عامًا) المولود في ليل والذي دافع سابقًا عن ألوان توتنهام ونيوكاسل الإنكليزيين وشالكه الألماني، الفريق الفرنسي جيدًا لأنه خاض فترة كبيرة من تكوينه الكروي معه (2004-2009).

خاض بن طالب 43 مباراة دولية مع الجزائر حيث شارك في مونديال البرازيل عام 2014 حين توقفت مغامرة "محاربو الصحراء" عند الدور ثمن النهائي على يد ألمانيا 1-2 بعد التمديد.

ونقل البيان الصحافي عن رئيس نادي ليل أوليفييه ليتانغ قوله "لقد كانت محنة طويلة وصعبة ومرهقة، لكننا بقينا مصممين، وهذه التجربة ستقربنا من بعضنا البعض بشكل أكبر".

من جانبه، اعرب بن طالب قائد أنجيه السابق عن سعادته بالانتقال "ليل هو النادي الأول الذي أعطاني الأمل في أن أصبح لاعبا محترفًا يومًا ما. حلمي الأساسي هو اللعب في ليل".

وبات بن طالب ساس لاعب ينضم إلى صفوف ليل هذا الموسم بعد كل من البرتغاليين تياغو سانتوش وإيفان كافاليرو، الإيسلندي هاكون هارالدسون، الفرنسي صامويل أومتيتي والأرجنتيني إيغناسيو ميراميون.



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