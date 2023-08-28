نوير يعود إلى تمارين بايرن ميونيخ

المصدر: أ ف ب

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عاد الحارس الدولي مانويل نوير إلى تمارين فريقه بايرن ميونيخ، بطل الدوري الالماني لكرة القدم، الإثنين بعدما غاب عن الملاعب لفترة طويلة جراء تعرضه لكسر في ساقه اليمنى في ديسمبر الماضي.

وقال النادي البافاري في بيان إن الحارس البالغ 37 عاماً والذي غاب عن معظم الموسم المنصرم "خطى الآن خطوة جديدة في طريق العودة"، مشيداً بالحصة التمرينية لنوير مع زملائه الحراس واصفاً ما يحصل بـ "الأخبار الجيدة"،

في حين ما زالت الشكوك تحوم حول الموعد النهائي لعودة بطل مونديال البرازيل 2014 إلى خوض المباريات.

وتصاعدت الضغوط على نوير الذي لعب 117 مباراة دولية للتخلي عن حراسة عرين "دي مانشافت"، إلا أن الأخير أصر انه سيعود لارتداء قميص منتخب بلاده.

وفي ظل غياب نوير، ورحيل بديله السويسري يان سومر (34 عاماً) إلى إنتر الإيطالي وصيف أوروبا في الصيف الحالي، قدّم بايرن أيضا الاثنين الوافد الجديد الحارس دانييل بيريتس (23 عاما) الذي تعاقد معه لمدة خمس سنوات حتى 30 يونيو 2028.

وانضم بيريتس إلى بايرن قادمًا من مكابي تل أبيب، ليصبح أول لاعب إسرائيلي مع النادي البافاري.

وأكد بيريتس أنه سيسعى لتحدي نوير والحارس الثاني سفين أولريخ (35 عامًا) الذي يحرس عرين النادي حاليًا، وقال "من الواضح أنني أريد اللعب وسأتدرب قدر الإمكان، لأظهر للمدرب ما يمكنني القيام به".

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