بعد الفوز على بيرنلي.. الاعتداء على حافلة أستون فيلا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تضررت الحافلة التي كانت تقل فريق أستون فيلا بعد مباراته أمس الأحد، أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي، جراء تعرضها لهجوم على الطريق.

وبحسب ما أعلنته الشرطة الإنجليزية، ألقى أحد الأشخاص حجارة على الزجاج الأمامي للحافلة أثناء سيرها.

ولم يتعرض أي شخص داخل الحافلة لإصابات، لكن شرطة إنجلترا بدأت التحقيق في الواقعة، وأكدت عزمها على الوصول للشخص أو الأشخاص المتسببين في هذا الفعل، كما طالبت بالتواصل معها حال توافر معلومات عن المتورطين.

وأشارت الشرطة في البيان إلى عدم تحديد ما إذا كان هذا الهجوم مخططاً له أم لا، لكنها أشارت إلى أن التحقيقات جارية في الوقت الحالي للتوصل إلى معلومات دقيقة حول الواقعة.

يذكر أن مباراة أستون فيلا أمام بيرنلي، انتهت لصالح الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات البريميرليغ.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز