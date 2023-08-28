حبست نفسها داخل كنيسة.. والدة لويس روبياليس تضرب عن الطعام

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أضربت والدة لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن الطعام، احتجاجًا على الهجوم الذي يتعرض له نجلها.

ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن والدة روبياليس، حبست نفسها في كنيسة بلدة موتريل بغرناطة، اعتراضاً على الهجوم الذي يتعرض له نجلها، وإيقافه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن والدة روبياليس تواصلت مع ضحية الواقعة جينيفر هيرموسو لاعبو منتخب إسبانيا للسيدات، من أجل إنقاذ ابنها من الأزمات الأخيرة التي وقع فيها.

وكان روبياليس قام بتقبيل هيرموسو بطريقة مخجلة على منصة التتويج، أثناء تسليم الميداليات الذهبية للاعبات منتخب إسبانيا المتوجات بلقب كأس العالم للسيدات، قبل أن يخرج ويعتذر عن تصرفه بعد انزعاج الجماهير والمسؤولين ووسائل الإعلام من فعلته.

وأعلن روبياليس، الجمعة الماضي، رفضه الاستقالة من منصبه، مشيراً إلى أن الأمر كان عفوياً ومتبادلاً.

وأكد الاتحاد الإسباني أن الواقعة قد تشكل انتهاكاً للمادة 13 من قانون الانضباط الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في الوقت الذي أصدرت فيه اللاعبة بيانًا رسميًا مشتركًا مع رابطة اللاعبين المحترفين، أكدت فيه اتخاذ إجراءات قانونية ضد روبياليس.

وأعلن "فيفا" الأيام الماضية إيقاف لويس روبياليس لمدة 3 أشهر، ومنعه من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم، بسبب فعلته، وجاء قرار الاتحاد الدولي بعدما قامت أكثر من لاعبة بمشاركة تفاصيل تؤكد تحرش لويس بلاعبات أخريات في مناسبات مختلفة.

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