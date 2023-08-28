قادماً من مانشستر سيتي.. برشلونة ينهي صفقة جواو كانسيلو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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نجح نادي برشلونة في إتمام تعاقده مع نجم مانشستر سيتي جواو كانسيلو، بحسب ما أعلنه الصحفي الإيطالي المختص في أخبار انتقالات الأندية فابريزيو رومانو.

وأكد فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن جواو كانسيلو سينتقل إلى برشلونة على سبيل الإعارة، مع بند بأحقية الشراء النهائي، مشيراً إلى أن اللاعب سيتوجه إلى إسبانيا اليوم الإثنين لتوقيع عقود انتقاله إلى النادي الكتالوني.

ويأتي تعاقد برشلونة مع جواو كانسيلو بناء على رغبة تشافي هيرنانديز مدرب البرسا، الذي يسعى لمواصلة نجاحاته مع البلوغرانا في الموسم الجديد، عن طريق تدعيم صفوف الفريق الكتالوني بأكثر من صفقة قوية.

وفي نفس الوقت، أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية من قبل، أن بند تفعيل شراء جواو كانسيلو نهائياً من مانشستر سيتي، يتضمن حصول النادي الإنجليزي على مبلغ 25 مليون يورو، حال إقدام برشلونة على هذه الخطوة.

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