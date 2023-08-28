عرض جديد بمبلغ ضخم.. اتحاد جدة يتمسك بحسم صفقة صلاح

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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ما زال نادي اتحاد جدة السعودي، يتمسك بحسم صفقة الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حتى يستفيد من خدماته خلال الظهور الأول للفريق الملقب بالعميد، في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها ديسمبر المقبل.

وبحسب شبكة "CBS"، فإن اتحاد جدة السعودي رصد ميزانية ضخمة تقدر بـ 150 مليون يورو نظير حسم صفقة صلاح من ليفربول، بواقع 100 مليون يورو يحصل عليها الريدز نظير بيع اللاعب المصري، و50 مليون يورو أخرى تمثل الإضافات التي يحق للنادي الإنجليزي الحصول عليها، مقابل ما سيقدمه صلاح مع النادي السعودي.

وأكدت الشبكة الأمريكية، أن اتحاد جدة سيمنح صلاح راتباً أعلى مما يحصل عليه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ناديه النصر السعودي، وكذلك النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مع ناديه الهلال، حيث سيفوق الـ 200 مليون يورو سنوياً.

وأكدت شبكة "ريليفو" الإسبانية من قبل، أن السعودية تريد من خلال صفقة صلاح تسخير جميع العوامل التي تقود نادي الاتحاد للفوز بلقب مونديال الأندية 2023، الذي تستضيفه مدينة جدة ديسمبر المقبل، بهدف توصيل رسالة قوية إلى العالم، بأن البلد العربي يسير على الطريق الصحيح فيما يخص خارطة كرة القدم.

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