«فريق قذر».. مدافع باريس يهين برشلونة في حضور مبابي وديمبلي (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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شهدت الساعات الماضية، تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من تدريبات باريس سان جيرمان، يُسمع خلاله صوت أحد اللاعبين مقتحماً لنقاش جمع بين النجم الفرنسي كيليان مبابي والوافد الجديد لباريس من برشلونة عثمان ديمبيلي.

وأظهر الفيديو المنتشر، إساءة هذا اللاعب لنادي برشلونة، حيث يسمع خلاله مبابي يقول لديمبيلي: "أنت قادم من برشلونة، لماذا لا تغني؟"، قبل أن يرد الطرف الثالث، قائلاً: "كيف لفريق قذر مثل برشلونة، أن يعلمك الغناء؟".

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن اللاعب الذي قام بتوجيه السباب إلى برشلونة هو الفرنسي لوكاس هيرنانديز مدافع باريس سان جيرمان.

الغريب في الأمر، أن الفيديو المتداول مقتطع في الأساس من تسجيل الحصة التدريبية الأخيرة لباريس، الذي نشرته القناة الفضائية الرسمية للنادي الفرنسي.

وكان هيرنانديز انتقل إلى باريس خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وكذلك عثمان ديمبيلي قادماً من برشلونة، بعدما دفع النادي الفرنسي قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب مع النادي الكتالوني.

Mbappé a Dembélé: "Vienes del Barça, por qué no cantas?



Lucas Hernández: ¿Cómo un equipo de mierda (el Barça) puede enseñarte a cantar?”pic.twitter.com/XypPBBu8W5 — EL 10 DEL BARÇA (@10delBarca) August 27, 2023

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