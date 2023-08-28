الأسود والذهبي.. سر احتفاء سبورتينغ لشبونة بكريستيانو رونالدو (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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ارتدى لاعبو سبورتينغ لشبونة، القميص الثالث الخاص بالفريق في الموسم الجديد، المخصص للاحتفاء بنجم الفريق السابق كريستيانو رونالدو، الذي بدأ مسيرته الكروية من محطة سبورتينغ لشبونة، قبل أن ينطلق نحو العالمية ويحقق الكثير من الإنجازات بمختلف الفرق التي لعب لها، ويحجز مكانه على قمة الهرم الكروي.





وجاء قميص سبورتينغ لشبونة المخصص لرونالدو، احتفالًا بمرور 20 عامًا على آخر لقاء خاضه النجم البرتغالي مع ناديه السابق.

وأعلن سبورتينغ لشبونة قبل انطلاق الموسم عن قميصه المخصص لرونالدو المدون عليه “CR7”، مشيراً إلى أنه مستوحى من القمصان السوداء والذهبية للفريق البرتغالي، في فترة أوائل العقد الأول من القرن 21.





وقام لاعبو سبورتينغ لشبونة بارتداء القميص لأول مرة أمس الأحد خلال لقاء فاماليكاو بالجولة الثالثة من مسابقة الدوري البرتغالي، الذي انتهى بفوز لشبونة بهدف دون رد سجله جواو باولو دياش فيرنانديش.

وساهمت النقاط الثلاث التي اقتناصها سبورتينغ لشبونة في احتلاله المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 9 نقاط، بعدما حقق العلامة الكاملة بـ 3 انتصارات من 3 مباريات، أحرز خلالها 6 أهداف واستقبل 3 أهداف.

O Sporting CP entra em campo bem vestido 🔥



O novo equipamento emblemático vai dar sorte aos Leões? 👀#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #ligaportugalbetclic #SportingCP pic.twitter.com/KGY65wMYIT — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) August 27, 2023

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