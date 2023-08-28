صدمة لريال مدريد.. الكشف عن مدة غياب فينيسيوس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت تقارير إسبانية، حجم الإصابة التي تعرض لها البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، خلال مواجهة الميرنغي الأخيرة أمام سيلتا فيغو.

وكانت الإصابة وضعت اسم فينيسيوس بين قائمة مصابي ريال مدريد، التي تضم أكثر من نجم بارز، مثل تيبو كورتوا حارس المرمى، والمدافع البرازيلي إيدير ميليتاو.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن الفحص الطبي الذي خضع له فينيسيوس، كشف عن إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن مدة الغياب المتوقعة لفينيسيوس ستكون بين 4 إلى 6 أسابيع، ليزيد النجم البرازيلي من أوجاع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، الذي فقد جهود أكثر من نجم بفريقه الآونة الأخيرة جراء الإصابة.

وبناء على ما أكدته الصحيفة الإسبانية، فإن فينيسيوس سيغيب عن 5 مباريات لريال مدريد أمام كل من خيتافي، وريال سوسيداد، وأتلتيكو مدريد، ولاس بالماس، بخلاف مباراة الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وحتى الآن، لم يعلن ريال مدريد بشكل رسمي أي تفاصيل خاصة بإصابة فينيسيوس.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة خيتافي، السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.

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