«ريمونتادا» لبرشلونة أمام فياريال

المصدر: مدريد - أ ف ب

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عاد برشلونة حامل اللقب من ملعب فياريال بفوزه الثاني توالياً، وجاء بعد مباراة مجنونة انتهت بنتيجة 4 - 3 أمس، في المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحقق النادي الكاتالوني فوزه الثاني توالياً من دون مدربه تشافي هرنانديس الموقوف، وبفضل تألق المراهق لامين يامال، وهدف أول هذا الموسم للبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

واختار تشافي في مباراة قادش لامين يامال ابن الـ16 عاماً في التشكيلة الأساسية بدلاً من البرازيلي رافينيا.

وبات يامال بذلك أصغر لاعب يبدأ أساسياً في تاريخ الدوري الإسباني.

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