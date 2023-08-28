هاري كين يواصل تألقه مع بايرن ميونيخ

المصدر: برلين - د ب أ

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فرض المهاجم الإنجليزي هاري كين نفسه نجماً في ختام منافسات المرحلة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم أمس، بتسجيله هدفين في مستهل مباريات فريقه الجديد بايرن ميونيخ، ليقوده إلى الفوز على ضيفه أوغسبورغ 3 - 1.

أحرز أهداف البايرن، أودوخاي لاعب أوغسبورغ بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 32، وهدفان لهاري كين في الدقيقة 40 من ركلة جزاء والثاني في الدقيقة 60، وأحرز لأوغسبورغ ديون درينا في الدقيقة 86. ورفع هاري كين رصيد أهدافه مع بايرن ميونيخ إلى 3 أهداف.

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