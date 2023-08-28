ميسي يعيد انتر ميامي لسكة الانتصارات

المصدر: ميامي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعاد لاعب كرة القدم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي فريقه الجديد انتر ميامي إلى نغمة الانتصارات في الدوري الأمريكي للمحترفين، وقاده إلى التغلب على مضيفه نيويورك ريد بولز 2 ـ 0، أمس، وسجل ميسي، الذي شارك في منتصف الشوط الثاني من المباراة، الهدف الثاني للفريق في الدقيقة قبل الأخيرة من المباراة ليكون الهدف الأول له في الدوري الأمريكي.

وكان ميسي انضم إلى انتر ميامي يوليو الماضي بصفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي الموسم الماضي.

وبدأ ميسي مشاركاته مع انتر ميامي من خلال بطولة كأس الدوريات، وقاد الفريق للقبها ليكون اللقب الأول في تاريخ النادي.

وخاض ميسي 7 مباريات في بطولة كأس الدوريات، وهز الشباك في كل من هذه المباريات، وتوج في النهاية بلقب هداف البطولة برصيد 10 أهداف كما أحرز جائزة أفضل لاعب في هذه النسخة من كأس الدوريات، ثم قاد الفريق قبل أيام لنهائي بطولة كأس أمريكا المفتوحة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز