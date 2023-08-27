نجم عربي ساهم في الفوز..ريمس يهزم مونبيليه بثلاثية في الدوري الفرنسي

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تغلب ريمس على مضيفه مونبيليه 3 /1، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم ريمس عن طريق يونس عبد الحميد في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف تيدي تيوما الهدف الثاني في الدقيقة 41.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل موسى التعمري هدف تقليص الفارق لمونبيليه، غير أن تيوما عاد ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 56، فيما أهدر زميله عمر دياكاتي ضربة جزاء كانت كفيلة بإضافة الهدف الرابع في الدقيقة 64.

ويعد هذا الهدف الثالث للتعمري مع مونبلييه، حيث أحرز في المباراة الماضية ثنائية في مرمى ليون، خلال فوز فريقه بنتيجة (4-1).

والتعمري (26 عاما) هو أول لاعب أردني ينشط في الدوري الفرنسي.

ورفع ريمس رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد مونبيليه عند أربع نقاط في المركز التاسع.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز ستراسبورج على تولوز 2 /صفر.

وتقدم ستراسبورج عن طريق إيمانويل إيميجا في الدقيقة 52، قبل أن يضيف جان ريسنير بلجارد الهدف الثاني في الدقيقة 89.

ورفع ستراسبورج رصيده إلى ست نقاط في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد تولوز عند أربع نقاط في المركز العاشر.

وتغلب ميتز على مضيفه كليرمون 1 /صفر.

وسجل جيورجيس ميكاوتادزي هدف المباراة الوحيد لميتز في الدقيقة 69.

ورفع ميتز رصيده إلى أربع نقاط في المركز الحادي عشر، فيما يحتل كليرمون المركز العشرين والأخير بدون رصيد من النقاط.

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