مانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي بفوز صعب على شيفيلد يونايتد

المصدر: وكالات

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انتزع فريق مانشستر سيتي فوزا صعبا على مضيفه شيفيلد يونايتد 2 / 1 خلال المباراة، التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت فوز أستون فيلا على بيرنلي 3 / 1.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين بعدما أهدر إيرلينج هالاند، هداف مانشستر سيتي ركلة جزاء في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني، نجح مانشستر سيتي في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 63 عن طريق ضربة رأسية من إيرلينج هالاند، لكن جايدن بوجل سجل هدف التعادل لشيفيلد يونايتد في الدقيقة 85، قبل أن يسجل رودريجو هيرنانديز هدف الفوز لمانشستر سيتي في الدقيقة 88.

وتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب برصيد تسع نقاط بعدما فاز في أول جولتين على بيرنلي 3 / صفر وعلى نيوكاسل بهدف نظيف.

في المقابل، ظل شيفيلد يونايتد بلا رصيد، حيث خسر في أول مباراتين أمام كريستال بالاس صفر / 1 وأمام نوتينجهام فورست 1 / 2 .

وفي المباراة الثانية، فاز أستون فيلا على بيرنلي 3 / 1.

وسجل أهداف أستون فيلا ماتي كاش في الدقيقتين الثامنة و20 وموسى ديابي في الدقيقة 61، فيما سجل هدف بيرنلي لايل فوستر في الدقيقة 47.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى ست نقاط في المركز السادس وظل بيرنلي بلا نقاط.

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