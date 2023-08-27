صحيفة سعودية تؤكد حسم الصفقة مع ليفربول.. محمد صلاح اتحادي

المصدر: دبي - وائل زكير

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكرت صحيفة المدينة السعودية ان اتحاد جدة السعودي حسم صفقة الدولي المصري محمد صلاح مع ليفربول ليرتدي قميص العميد السعودي.

وأوضحت الصحيفة في حسابها على منصة "إكس " أن الصفقة شملت تسوية مالية تتيح لليفربول التعاقد مع بديل للنجم المصري.

وعلى الرغم من انتشار خبر انتقال الفرعون المصري إلى اتحاد جدة التي ملأت الصحف السعودية والعالمية ، إلا أن هذه الاخبار مازلت حبراً على ورق في ظل عدم تأكيد مصدر رسمي من الطرفين سواء أكان في ليفربول أو في نادي اتحاد جدة السعودي.

ويتبقى أمام صلاح عامان على العقد الذي وقعه مع ليفربول في الصيف الماضي.

وكانت قناة الرياضية السعودية زعمت أن الدولي المصري لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح سيصل إلى دبي لإجراء الفحص الطبي قبل الانضمام إلى نادي اتحاد جدة السعودي.

كما كشفت وسائل إعلام سعودية أن جناح ليفربول وهدافه أبلغ إدارة ناديه برغبته في الانتقال إلى اتحاد جدة السعودي مشيرة إلى أن الفرعون المصري سيخوض آخر مباراة له مع فريقه أمام نيوكاسل اليوم الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، بعدها سيتوجه إلى دبي لإجراء الكشف الطبي تمهيدًا لانضمامه لنادي اتحاد جدة".

وذكرت تقارير صحفية أن اتحاد جدة عرض 100 مليون يورو على ليفربول، مقابل التخلي عن صلاح، الذي سيحصل بدوره على 200 مليون يورو إجمالي رواتبه بعقد لمدة 3 مواسم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز