أرسنال يتعادل مع فولهام ومان يونايتد يعود من بعيد

المصدر: لندن - أ ف ب

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سقط أرسنال في فخ التعادل 2 ـ 2 مع فولهام، أمس ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي، في حين عاد مانشستر يونايتد من بعيد أمام ضيفه نوتنغهام فوريست وخرج فائزاً 3 ـ 2.

وأهدر أرسنال وصيف الموسم الماضي أولى نقاطه هذا الموسم بعد فوزين في المرحلتين الأوليين على نوتنغهام فوريست 2 ـ 1، وعلى جاره كريستال بالاس 1 ـ 0، قبل اللقاء المرتقب الأسبوع المقبل ضد مانشستر يونايتد. وعلى ملعب أولدترافورد.

وتابع توتنهام بدايته الجيّدة بفوزه على مضيفه بورنموث 2 ـ 0، كما مني ايفرتون بخسارته الثالثة توالياً هذا الموسم بسقوطه على أرضه أمام ولفرهامبتون 0 ـ 1.

في المقابل تعادل طرفا لندن برنتفورد وكريستال بالاس 1 ـ 1. وتختتم المرحلة اليوم، حيث يلتقي بيرنلي مع أستون فيلا، وشيفيلد يونايتد مع مانشستر سيتي حامل اللقب ونيوكاسل يونايتد مع ليفربول.

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