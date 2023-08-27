تقرير: محمد صلاح إلى دبي لإجراء الفحص الطبي قبل الانضمام للاتحاد السعودي

المصدر: وكالات

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أكدت قناة الرياضية السعودية، أن الدولي المصري لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح سيصل إلى دبي اليوم الأحد لإجراء الفحص الطبي قبل الانضمام إلى نادي اتحاد جدة السعودي.

ونقلت صحيفة "سبق" الإلكترونية عن برنامج "الديوانية"، الذي يُبث عبر القناة، مساء السبت قولها أن صلاح " سيخوض آخر مباراة له مع فريقه أمام نيوكاسل يوم الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، بعدها سيتوجه إلى دبي لإجراء الكشف الطبي تمهيدًا لانضمامه لنادي اتحاد جدة" دون الكشف عن المزيد .

ولكن بعض التقارير الصحفية ذكرت أن ليفربول يريد بيع صلاح حاليا بسبب المبلغ المالي الضخم الذي تم عرضه على إدارة الريدز، حيث سيحصل النادي الإنجليزي على ما يقارب من 60 مليون جنيه استيرليني، بالإضافة إلى 120 مليون لمحمد صلاح في 3 مواسم.

وكشفت تقارير صحفية السبت أن اللاعب أبلغ ناديه الإنجليزي برغبته في الانتقال إلى النادي السعودي.



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