ثلاثية ويست هام في مرمى برايتون تدفع به لصدارة الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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ارتقى ويست هام لصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم مؤقتا، وذلك عقب فوزه على مضيفه برايتون 3 /1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمسابقة.

رفع ويست هام رصيده إلى سبع نقاط في المركز الأول،بفارق الأهداف عن توتنهام وأرسنال على الترتيب، ليتصدر الترتيب مؤقتا في انتظار ما ستسفر عنه مباراة حامل اللقب مانشستر سيتي والذي سيواجه مضيفه شيفيلد يونايتد غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد برايتون عند ست نقاط في المركز الرابع.

وتقدم ويست هام عن طريق جيمس وارد بروز في الدقيقة 19، قبل أن يضيف جارو بوين الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 63 سجل ميشيل أنطونيو الهدف الثالث لويست هام، فيما سجل باسكال جروس الهدف الوحيد لبرايتون في الدقيقة 81.

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