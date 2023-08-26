فرنانديز يقود مانشستر يونايتد لفوز مثير على فورست

المصدر: وكالات

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أكمل برونو فرنانديز انتفاضة مانشستر يونايتد وسجل هدفا من ركلة جزاء ليعوض صاحب الأرض استقبال هدفين في أول خمس دقائق ويفوز 3-2 على نوتنجهام فورست في أولد ترافورد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وتعرض يونايتد لصدمة مبكرة بعد دقيقتين عندما ركض تايو أيوني بكل سرعة ومنح التقدم لفورست، ثم أضاف الفريق الزائر هدفا مفاجئا بواسطة ويلي بولي غير المراقب.

وقلص كريستيان إريكسن الفارق في الدقيقة 17 بعد تمريرة عرضية من ماركوس راشفورد، واستمر لجوء فورست إلى الدفاع المتكتل.

وسجل كاسيميرو هدف التعادل لصاحب الأرض في الدقيقة 52 ثم أصبح فورست يلعب بعشرة لاعبين بسبب طرد جو ورول عقب خطأ ضد فرنانديز.

وتعرض راشفورد لخطأ من دانيلو داخل منطقة الجزاء ونفذ فرنانديز ركلة الجزاء بنجاح في شباك الحارس مات تيرنر في الدقيقة 76، ليهدي يونايتد انتصاره الثاني هذا الموسم.

وبعد الخسارة أمام توتنهام هوتسبير في الجولة الماضية، والفوز بشق الأنفس على ولفرهامبتون واندرارز في افتتاح المسابقة، وجد يونايتد نفسه في مأزق بعد استقبال هدفين مبكرين أمام فورست.

لكن يونايتد رد بقوة وفرض سيطرته على اللعب وحقق فوزه الثالث فقط في أولد ترافورد بعد التأخر بهدفين دون رد.

وأظهر أيوني سرعته الفائقة في هجمة مرتدة مبكرة بعد دقيقتين، حيث بدأت الكرة بركلة ركنية ليونايتد، لكن الدفاع شتتها وانطلق اللاعب النيجيري نحو المرمى قبل أن يهز شباك الحارس أندريه أونانا.

وأصبح أيوني أول لاعب من فورست يسجل في سبع مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي ظل غياب الرقابة الدفاعية، سجل بولي الهدف الثاني بضربة رأس، ليصعق مشجعي يونايتد.

وسدد فرنانديز كرة أنقذها تيرنر، لكن فورست لم يشتت الكرة وراوغ راشفورد منافسه سيرج أورييه وأرسل كرة حولها إريكسن إلى داخل الشباك.

وكان بوسع فورست استعادة التقدم بفارق هدفين لكن مورجان جيبس-وايت سدد كرة اصطدمت بزميله أيوني.

وجاء هدف التعادل ليونايتد من هجمة منظمة حيث نفذ راشفورد ركلة حرة ووصلت إلى فرنانديز ليمرر برأسه نحو كاسيميرو ويأتي الهدف.

وسجل فرنانديز هدف الفوز ليونايتد من ركلة جزاء، رغم واقع أن فورست صنع بعض الفرص خلال 13 دقيقة من الوقت بدل الضائع.

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