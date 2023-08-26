موعد السوبر الإفريقي بين الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري والدولة المستضيفة

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم عن استضافة مباراة كأس السوبر الإفريقي 2023 والتي ستجمع النادي الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا مع اتحاد العاصمة الجزائري بطل كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب الملك فهد بمحافظة الطائف يوم 15 سبتمبر المقبل.

من جانبه أكد الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم أن التعاون مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لاستضافة هذا الحدث يجسد التزام الاتحاد السعودي بالشراكة مع الاتحاد الإفريقي في استضافة الأحداث وتنظيم المباريات، لافتًا إلى أن هذا الحدث يمثل علامة فارقة في التعاون بين الاتحادين.

في المقابل أكد فيرون موسينجو أومبا، الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن الجميع متحمس لإقامة السوبر الأفريقي بالمملكة العربية السعودية والتي خطت خلال السنوات الأخيرة خطوات كبيرة نحو العالمية، لاسيما في ظل اتجاه العديد من النجوم العالميين إلى الدوري السعودي للمحترفين، معربًا عن جزيل شكره لأسرة كرة القدم السعودية على تعاونها البناء مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم وقّع مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في وقت سابق مذكرة تفاهم مدتها 5 سنوات تهدف إلى استضافة المسابقات وتعزيز فرص التعاون بما يخدم كرة القدم السعودية والأفريقية.

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