قرار عاجل من فيفا بحق رئيس الاتحاد الإسباني

المصدر: أ ف ب

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أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس لتقبيله اللاعبة جيني هيرموسو بعد التتويج بلقب مونديال السيدات في سيدني، ومنعته من الاتصال بها.

وأوضح فيفا في بيان "قرّرنا اليوم ايقاف لويس روبياليس عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على الصعيدين المحلي والدولي"، شارحاً ان مدة الايقاف الموقت ستستمر 90 يوماً في انتظار الاجراءات التأديبية.

وقالت هيرموسو في بيان الجمعة إن روبياليس والاتحاد مارسا "ضغوطاً متواصلة" عليها وعلى عائلتها وأصدقائها كي تظهر في فيديو إلى جانب روبياليس وهو يعتذر، لكنها رفضت.

في المقابل، اتهم الاتحاد الإسباني هيرموسو بـ"الكذب" بشأن "القبلة"، مهدّداً باتخاذ اجراءات قانونية.

وقال الاتحاد وروبياليس انهما سيظهران "كل الأكاذيب المنشورة، سواء باسم اللاعبة أو من قبل اللاعبة نفسها".

وتابع انه سيتّخذ "أكبر عدد ممكن من الاجراءات القانونية للدفاع عن شرف رئيس الاتحاد الإسباني".

ورفض روبياليس، البالغ 46 عاماً والمثير للجدل، تقديم استقالته الجمعة أثناء الجمعية العمومية للاتحاد، رغم حملة انتقادات واسعة النطاق، معتبراً انه وقع ضحية حملة للتخلص منه.

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