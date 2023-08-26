جيسوس جاهز لمواجهة فولهام

المصدر: لندن - رويترز

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أعلن ميكل أرتيتا مدرب أرسنال، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس، أن المهاجم غابرييل جيسوس جاهز للمشاركة بعد غيابه عن بداية الموسم بسبب إصابة في الركبة.

وخضع جيسوس لجراحة بسيطة في الركبة قبل انطلاق الموسم بعد تعرضه لإصابة خلال كأس العالم 2022.

وأبلغ المدرب الصحفيين عشية مواجهة فولهام في الدوري أمس: «لقد كانت لطمة قوية بالنسبة له كونه مضطراً للخضوع لجراحة أخرى بعد خوض استعدادات الموسم، لكنه يبدو بحالة جيدة حقاً، تدرب بصورة جيدة لأسبوع كامل، لذا فهو مستعد للمشاركة». وعند سؤاله بشأن مشاركة اللاعب البرازيلي في مواجهة فولهام، قال أرتيتا: «إنه مستعد للمشاركة (في التشكيلة الأساسية!). سنرى».

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