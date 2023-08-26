كلوب: صلاح ليس للبيع

المصدر: لندن - رويترز

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أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول، أمس، أن المهاجم المصري محمد صلاح ليس للبيع، نافياً تلقّي النادي الإنجليزي أي عرض من الاتحاد السعودي.

وتكهنت وسائل إعلام بريطانية بأن الاتحاد جدد محاولته للتعاقد مع صلاح (31 عاماً) مقابل أكثر من 100 مليون جنيه استرليني.

وأبلغ كلوب مؤتمراً صحافياً رداً على الغموض حول مستقبل صلاح: «من الصعب الحديث عن قصص صحافية، لأنه لا يوجد شيء للحديث عنه من وجهة نظري».

وأضاف المدرب الألماني: «لم نتلق أي عرض يخص صلاح، هو لاعب لدينا، وعنصر أساسي، وسيبقى كذلك، وإذا ظهر عرض ما ستكون الإجابة لا».

وعن مدى ثقته في التزام صلاح الذي مدد عقده مع ليفربول لمدة ثلاث سنوات في العام الماضي، أجاب كلوب: «واثق مئة في المئة».

وذكرت شبكة بي.إن سبورتس أول من أمس أن صلاح وافق على عرض الاتحاد السعودي للعب بجوار كريم بنزيمة، فيما أشارت سكاي سبورتس إلى أن السبيل الوحيد لإتمام الصفقة أن يضغط اللاعب على ليفربول لإجباره على البيع.

وارتدت جماهير الاتحاد أقنعة تحمل صورة صلاح وهتفت باسم اللاعب المصري في المدرجات خلال الفوز 4 - صفر على الرياض في الدوري السعودي أول من أمس.

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