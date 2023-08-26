تير شتيغن مستمر مع برشلونة حتى 2028

المصدر: برشلونة - رويترز

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أعلن برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم،‭ ‬أمس، تجديد عقد الحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيغن حتى 2028.

وقال النادي في بيان عبر موقعه على الإنترنت: «برشلونة وتير شتيغن توصلا لاتفاق لتجديد عقده حتى 2028 مع شرط جزائي بمبلغ 500 مليون يورو». ويخوض الحارس البالغ عمره 31 عاماً، المنضم من بروسيا مونشنغلادباخ عام 2014، موسمه العاشر مع النادي. وفاز تير شتيغن مع برشلونة بخمسة ألقاب للدوري الإسباني ومثلها بكأس إسبانيا ولقب واحد لدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

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