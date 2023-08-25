ميسي يتأهب لضربة البداية في الدوري الأمريكي ورحلة "الإنقاذ" مع انتر ميامي

المصدر: وام

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بعد أيام قليلة من فوزه بلقب تاريخي جديد في بداية مسيرته مع فريقه الجديد انتر ميامي الأمريكي، يتأهب نجم كرة القدم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي للتحدي الجديد والصعب مع الفريق، والذي يتمثل في رحلة إنقاذ حقيقية للفريق في الدوري الأمريكي للمحترفين.

وتوج ميسي قبل أيام بدايته الناجحة والمثيرة مع انتر ميامي بقيادة الفريق إلى منصة التتويج باللقب الأول في تاريخه، وهو لقب كأس الدوريات بعد الفوز على ناشفيل الأمريكي في المباراة النهائية للبطولة.

وشهدت البطولة أيضا تتويج ميسي بجائزتي أفضل لاعب في هذه النسخة من كأس الدوريات والهداف بعدما سجل 10 أهداف في المباريات الـ7 التي خاضها مع الفريق على مدار الأدوار المختلفة في البطولة.

وواصل ميسي انطلاقته المميزة مع الفريق بقيادته إلى نهائي بطولة كأس أمريكا المفتوحة لكرة القدم بالفوز على إف سي سينسيناتي بركلات الترجيح 8-7 في الدور نصف النهائي للبطولة، ليصبح ميسي على أعتاب لقب جديد مع فريقه الأمريكي.

ولكن اللاعب الأرجنتيني المخضرم، يواجه الآن التحدي الأصعب له في مسيرته مع الفريق حيث يحتاج لإنقاذ الفريق وتحسين موقفه في بطولة الدوري المحلي من خلال 12 مباراة متبقية له في المسابقة.

ويستأنف انتر ميامي بقيادة ميسي /36 عاما/ مسيرته في المسابقة بمواجهة نيويورك ريد بولز على ملعبه مساء غد السبت (صباح الأحد بتوقيت الإمارات) لتكون ضربة البداية لمسيرة ميسي في الدوري الأمريكي للمحترفين.

ويحتل انتر ميامي المركز الأخير في مجموعة الشرق برصيد 18 نقطة فقط من 22 مباراة خاضها حتى الآن؛ حيث حقق 5 انتصارات و3 تعادلات مقابل 14 هزيمة قبل انتقال ميسي إلى صفوفه، كما أنه صاحب الرصيد الأدني في النقاط من بين جميع الفرق الـ29 المشاركة في المسابقة بمجموعتي الشرق والغرب على حد سواء.

ولهذا، يعول الفريق كثيرا بقيادة مديره الفني الأرجنتيني خيراردو (تاتا) مارتينو على القدرات التهديفية العالية لميسي وخبرته الكبيرة وزميليه الإسبانيين سيرخيو بوسكيت وجوردي ألبا لتحسين وضع الفريق في بطولة الدوري من خلال الـ12 مباراة المتبقية.

ويحتاج ميسي وزملاؤه بالفريق إلى تحقيق العديد من الانتصارات في هذه المباريات المتبقية من أجل الحفاظ على فرصة اللحاق بركب الأدوار الفاصلة في البطولة، علما بأن الفارق بين انتر ميامي وآخر المراكز المؤهلة للأدوار الفاصلة في البطولة يبلغ حاليا 14 نقطة.

ومع نجاح ميسي في تسجيل 10 أهداف وصناعة 3 أخرى بخلاف نجاحه في قيادة الفريق لنهائي كأس أمريكا المفتوحة عبر ركلات الترجيح، قد تكون أهداف ميسي هي طوق النجاة لانتر ميامي في مهمة الإنقاذ بالدوري الأمريكي خلال الفترة المقبلة.



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