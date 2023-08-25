مخالفة مبادئ النادي.. برشلونة يدافع عن هيرموسو بعد واقعة «التقبيل»

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أصدر نادي برشلونة بيانًا رسمياً، بشأن واقعة تقبيل لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، للاعبة النادي الكتالوني ومنتخب إسبانيا جينيفر هيرموسو، على منصة التتويج أثناء تسليم الميداليات الذهبية للإسبانيات المتوجات بلقب كأس العالم للسيدات.

وأشار برشلونة في بيانه الرسمي إلى رفضه القاطع للسلوك الذي قام به روبياليس، معتبراً إياه سلوكاً مؤسفاً.

وأكد برشلونة أن روبياليس بنفسه اعترف أن ما أقدم عليه كان خاطئاً، وأتم النادي الإسباني في بيانه بالتأكيد على التزامه بسياسته المتمثلة في دعم الرياضة النسائية والمساواة بين الرجل والمرأة، وإدانة أي سلوك يخالف القوانين واللوائح، ومبادئ النادي نفسه.

يذكر أن لويس روبياليس أعلن، اليوم الجمعة، رفضه لتقديم استقالته من منصبه، بعدما طالبته بعض الأصوات داخل الاتحاد الإسباني بالإقدام على هذه الخطوة، إلا إنه صرح قائلاً إن الأمر كان عفوياً ومتبادلاً.

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