رئيس الاتحاد الإسباني بعد واقعة «المنصة»: لن أستقيل

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حسم لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، موقفه من الاستمرار في منصبه، بعدما طالبت بعض الأصوات داخل الاتحاد تقديمه لاستقالته، على خلفية تصرفه تجاه جينيفر هيرموسو لاعبة منتخب إسبانيا للسيدات.

وكان روبياليس قام بتقبيل هيرموسو بطريقة مخجلة على منصة التتويج، أثناء تسليم الميداليات الذهبية للاعبات منتخب إسبانيا المتوجات بلقب كأس العالم للسيدات، قبل أن يخرج ويعتذر عن تصرفه بعد انزعاج الجماهير ووسائل الإعلام من فعلته.

وأعلن روبياليس، اليوم الجمعة، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام الإسبانية، رفضه الاستقالة من منصبه، مشيراً إلى أن الأمر كان عفوياً ومتبادلاً، واعتذر عنه بالفعل من قبل.

وكشف الاتحاد الإسباني أن الواقعة قد تشكل انتهاكاً للمادة 13 من قانون الانضباط الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في الوقت الذي أصدرت فيه اللاعبة بيانًا رسميًا مشتركاً مع رابطة اللاعبين المحترفين، أكدت خلاله اتخاذ إجراءات قانونية ضد روبياليس.

وجاء في بيان هيرموسو: "نحن نعمل على ضمان ألا تمر أفعال مثل التي رأيناها دون عقاب، واعتماد الإجراءات المثالية لحماية لاعبات كرة القدم من الأفعال التي نعتقد أنها غير مقبولة".

وعقب الواقعة مباشرة قالت هيرموسو عبر بث مباشر: "لم يعجبني ذلك"، قبل أن تقوم في وقت لاحق بإصدار البيان.

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