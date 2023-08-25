كلوب: ما يحدث في سوق الانتقالات السعودي «جنوني»

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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واصل الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، اعتراضه عما يشهده سوق انتقالات الأندية السعودية خلال الصيف الجاري، من خلال الصرف المالي الكبير على الصفقات.

وقال كلوب، اليوم الجمعة، في تصريحات صحفية: "وجود السعودية في السوق ليس رائعاً، لكنه أصبح أمراً واقعاً بالنسبة لنا".

وتابع: "إذا أردنا ضم لاعب، على سبيل المثال سنذهب إلى ويغان ونقدم الأموال للحصول على خدماته، في الدوري الألماني بايرن ميونخ يدفع الأموال نظير الحصول على ما يريد، الآن أصبحنا أمام مستوى أعلى من الجميع، وهذا ليس رائعاً لكنه في نفس الوقت حقيقة، ولا أعتقد أننا قادرين على تغيير الأمر".

وأردف المدرب الألماني: "ما يجعل الأمر أكثر صعوبة في التعامل مع السوق السعودي أنه ما زال مستمراً بعد إغلاق القيد الإنجليزي، ولابد من امتثال السوق السعودي لنفس مواعيدنا، لأن هذا يعرضنا لخسارة لاعبينا وسيشكل أزمة، حتى حلول يناير".

وأتم كلوب، قائلاً: "أتذكر أن شيء مماثل حدث في روسيا قبل فترة طويلة، لكن ليس بهذا الجنون، صرف أموال بطريقة جنونية، هو أمر جديد علينا، لكن يجب على فيفا أن تغير مواعيد السوق لديهم، وإن كنت لست واثقاً بهذا الشأن".

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