السويد في صدارة تصنيف "فيفا" للسيدات للمرة الاولى

المصدر: أ ف ب

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تقدمت السويد للمرة الاولى في تاريخها الى صدارة التصنيف العالمي للسيدات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم الجمعة، متفوقة على إسبانيا بطلة العالم.

ووجدت السويد، التي احتلت المركز الثالث في كأس العالم 2023 التي اقيمت في استراليا ونيوزيلندا، نفسها في الصدارة بصعودها مركزين وأزاحت الولايات المتحدة التي تراجعت الى المركز الثالث بعد خروجها من دور الـ16، في احدى اكبر مفاجآت مونديال السيدات.

وكما كان متوقعًا، كان المنتخب الاسباني المتوّج باللقب من الاكثر تحسّنًا في الترتيب حيث قفز اربعة مراكز ليصبح ثانيًا خلف السويد.

ورغم وصولها الى الدور نصف النهائي في البطولة التي اقيمت على أرضها، بقيت أستراليا خارج المراكز العشرة الاوائل واحتلت المركز الحادي عشر.

ودفعت ألمانيا ثمن مشاركتها الاخيرة السيئة حيث خرجت من الدور الاول وتراجعت الى المركز السادس.

تصنيف "فيفا" للسيدات:

1- السويد 2069.17 نقطة

2- اسبانيا 2051.84

3- الولايات المتحدة 2051.21

4- انجلترا 2030.14

5- فرنسا 2004.17

6- المانيا 1987.67

7- هولندا 1984.5

8- اليابان 1961.35

9- البرازيل 1949.41

10- كندا 1944.84

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