تير شتيغن يجدد عقده مع برشلونة حتى 2028

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي برشلونة، تجديد عقد حارس مرماه تير شتيغن، لمدة 5 مواسم، ليستمر الدولي الألماني مع البرسا حتى صيف 2028.

وأكد برشلونة في بيانه أن العقد الجديد لتير شتيغن يحتوي على شرط جزائي يقدر بـ 500 مليون يورو، تفرض على أي طرف يرغب في خطوة فسخ التعاقد.

وجاء تجديد عقد تير شتيغن بحضور خوان لابورتا رئيس برشلونة، ونائب رئيس النادي الكتالوني رافا يوستي، ومجموعة أخرى من مسؤولي البرسا.

وانضم تير شتيغن إلى صفوف برشلونة صيف 2014، وخلال هذه الفترة حقق مع البرسا 5 ألقاب لبطولة الدوري الإسباني، ومثلها لكأس ملك إسبانيا، و3 ألقاب للسوبر الإسباني، ولقب واحد لدوري أبطال أوروبا، ومونديال الأندية، والسوبر الأوروبي.

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