11 بصمة سابقة.. صلاح يأمل في مواصلة تألقه أمام نيوكاسل يونايتد

المصدر: تقرير - سارة عبدالباقي

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يخوض ليفربول مواجهة الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي، الأحد المقبل، أمام فريق نيوكاسل يونايتد.

ويسعى ليفربول لمواصلة انتصاراته بعدما فاز في لقاء الجولة الثانية على بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، سبقه التعادل في الجولة الأولى مع تشيلسي 1/1.

وتحاول كتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب، تجنب النتائج السلبية التي وقع فيها ليفربول خلال الموسم الماضي، التي بدأت بفقدان عدد كبير من النقاط خلال مباريات الجولة الأولى، إلى أن انتهى الأمر بتَقهقر الريدز بالمركز الخامس في نهاية منافسات البريميرليغ، وخسارة فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وتقام مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد على ملعب سانت جيمس بارك، في تمام السابعة والنصف مساء الأحد، بتوقيت الإمارات.

من جانبه، يأمل صلاح الذي تأكد بقائه في ليفربول وعدم رحيله إلى السعودية بحسب تصريحات كلوب، في مواصلة تألقه أمام نيوكاسل يونايتد، بعدما شهدت مبارياته السابقة أمام الماكبايس بصمات واضحة له، إما بالتسجيل أو صناعة الأهداف.

ولعب صلاح ضد نيوكاسل يونايتد 13 مباراة، 12 منها مع ليفربول، وواحدة مع فريقه السابق تشيلسي، انتهت 10 منها بالفوز، فيما انتهت المباريات الثلاث الأخرى بالتعادل.





وسجل صلاح في شباك نيوكاسل يونايتد 6 أهداف، وصنع 5 لزملائه، وكانت الأهداف الـ 11 مع ليفربول، بحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في إحصائيات وأرقام كرة القدم.

ويأمل ليفربول في مواصلة تفوقه على نيوكاسل يونايتد، حيث يعود تاريخ آخر فوز للماكبايس على الريدز، إلى ديسمبر 2015.

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