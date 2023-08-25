جندي المارينز.. «ياسين» ظل ميسي في أمريكا

المصدر: البيان

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عيَّن ديفيد بيكهام المالك الشريك لنادي إنتر ميامي الأمريكي، ياسين تشويكو جندي مشاة البحرية، حارساً شخصياً للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويلازم ياسين تشويكو الذي كان ضمن جنود الجيش الأمريكي في عدة مهام عسكرية خارج الولايات المتحدة، ميسي مثل ظله في كل تنقلاته، سواء سيراً على الأقدام من حافلة الفريق إلى غرف تغيير الملابس، أو على طول خط التماس.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن قرار بيكهام باختيار جندي المارينز (قوات مشاة البحرية الأمريكية)، يأتي بسبب مهاراته العالية في فنون الدفاع، ومشاركته في العديد من مباريات الفنون القتالية المختلطة، إلى جانب خبراته القتالية.

ونشرت صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية، مقطع فيديو على موقعها، لتشويكو وهو يندفع من موقعه على دكة البدلاء لمراقبة ميسي على الخط الجانبي أثناء احتفاله مع زملائه بهدف ليوناردو كامبانا، خلال الوقت بدل الضائع بمواجهة سينسيناتي.

وخطف ميسي الأنظار منذ التحاقه بإنتر ميامي منتصف يوليو الماضي، حيث توِّج معه بلقب كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية، قبل أن يتأهل إلى نصف نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة أمام سينسيناتي، وهي أقدم وأعرق مسابقة لكرة القدم في البلاد، يعود تاريخها إلى عام 1913.

وقبل شهر فقط، كان التأهل الى نهائي كأس الولايات المتحدة في متناول سينسيناتي، متصدر ترتيب الدوري المحلي، فيما كان يقبع إنتر ميامي في المركز الأخير، لكنَّ قدوم ميسي غيَّر وجه الفريق الذي خاض 11 مباراةً متتاليةً في الدوري دون انتصار.

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