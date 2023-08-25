الاتحاد يجذب صلاح بـ 7 ملايين ريال أسبوعياً.. وليفربول يحسمها

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حدد نادي اتحاد جدة السعودي، راتب محمد صلاح نجم نادي ليفربول، حال إتمام صفقة انتقاله إلى النادي الملقب بالعميد.

وجاء العرض الاتحادي خيالياً حيث تبلغ قيمته 7 ملايين ريال أسبوعياً، يحصل عليها صلاح مع النادي السعودي، بحسب شبكة "سكاي سبورتس"، ما يساوي 4 أضعاف ما يحصل عليه اللاعب المصري حالياً مع ناديه ليفربول.

ويتقاضى صلاح 350 ألف جنيه أسترليني أسبوعياً مع ليفربول، فيما سيكون راتبه مع اتحاد جدة خلال نفس المدة مليون و400 ألف جنيه أسترليني.

وفي نفس الإطار، ما زال ليفربول رافضاً لفكرة بيع محمد صلاح، على الأقل هذا الصيف، ووفقاً لما أكده الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، فإن موقف ليفربول واضح وثابت ولم يتغير، وهو محمد صلاح ممنوع الاقتراب منه ولن يباع.

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