يتخطى كريستيانو رونالدو.. اتحاد جدة يرصد أكبر راتب في التاريخ لصلاح

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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زعمت الصحافة العالمية خلال الساعات الماضية، موافقة محمد صلاح نجم نادي ليفربول على الانتقال إلى اتحاد جدة السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مؤكدة أن اللاعب قام بتغيير رأيه بعدما كان متمسكاً بالاستمرار مع ناديه الإنجليزي.

وبحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن صلاح يفصله عن الانتقال إلى الاتحاد السعودي بعض التفاصيل البسيطة، مشيرة إلى اتحاد جدة قدم لصلاح عرضاً كبيراً يتجاوز الراتب الذي يحصل عليه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي، والبالغ 200 مليون يورو في الموسم الواحد، ليصبح حينها صلاح صاحب أكبر راتب في العالم بين لاعبي كرة القدم.

وأكدت الشبكة الإسبانية، إنه بخلاف العقد الضخم المقدم لصلاح، فإن الأمور الدينية كذلك تجذبه إلى إتمام خطوة الانتقال إلى السعودية، مشيرة إلى إنها عامل أساسي في قرار صلاح.

وأكد التقرير الإسباني، أن السعودية تريد من خلال صفقة صلاح توصيل رسالة قوية إلى العالم، من خلال تسخير جميع العوامل التي تقود اتحاد جدة للفوز بلقب مونديال الأندية 2023، الذي تستضيفه السعودية ديسمبر المقبل، ويشارك فيه النادي الملقب بالعميد بصفته ممثل البلد المستضيف، كونه بطل الدوري السعودي الموسم الماضي.

يذكر أن صلاح يرتبط بعقد مع ناديه ليفربول مستمر حتى الصيف بعد المقبل 2025.

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