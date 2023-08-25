المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشكل رسمي، مواعيد مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية، نهاية العام الجاري.

وكان "فيفا" أعلن في وقت سابق، إقامة قرعة مونديال الأندية 2023، 7 سبتمبر المقبل، في حفل تستضيفه مدينة جدة السعودية.

وينطلق مونديال الأندية 12 ديسمبر المقبل بمدينة جدة، وتستمر منافساته حتى 22 من الشهر نفسه.

وأكد "فيفا"، أن مباراة الافتتاح التي ستقام بين ممثل البلد المستضيف نادي اتحاد جدة، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا ستقام 12 ديسمبر المقبل.

وجاءت مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2023، كالتالي:

• مباراة الافتتاح بين اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزيلندي - 12 ديسمبر 2023

• الدور الثاني (الفائز من المباراة الافتتاحية يلعب مع الأهلي المصري أو أوراوا ريد الياباني بطل آسيا، أو ليون المكسيكي بطل أمريكا الشمالية) - 15 ديسمبر 2023

• الفائزان يتأهلان إلى نصف النهائي، مع بطل أمريكا الجنوبية (لم يحدد)، مانشستر سيتي – تلعب مباراتي هذا الدور يومي 18 و19 ديسمبر 2023

• النهائي - مباراة تحديد المركز الثالث 22 ديسمبر 2023

الأندية المتأهلة لكأس العالم للأندية، حتى الآن:

• اتحاد جدة السعودي - ممثل البلد المستضيف

• مانشستر سيتي الإنجليزي - بطل أوروبا

• الأهلي المصري - بطل إفريقيا

• كلوب ليون - بطل كونكاكاف

• أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بطل أوقيانوسيا

• أوراوا ريدز الياباني - بطل آسيا

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