«البريمرليغ» يحافظ على صدارة «الأعلى قيمة سوقية»

المصدر: أبوظبي - وام

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عزز الدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريمرليغ» صدارته قائمة أعلى دوريات أوروبا والعالم من حيث القيمة السوقية بفارق كبير أمام أقرب الدوريات التالية له في القائمة، التي يأتي في مقدمتها الدوري الإسباني. وكشف موقع «ترانسفير ماركت» العالمي لإحصاءات وأرقام الفرق واللاعبين عن أحدث تقييم له للقيمة السوقية الإجمالية لبطولات الدوري الأوروبية والعالمية، وذلك بعد مرور أسابيع عدة من فترة الانتقالات الصيفية الحالية، التي شهدت العديد من الانتقالات في أوروبا والعالم.

ارتفاع

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للدوري الإنجليزي إلى 10.48 مليارات يورو بزيادة %1.6 عما كانت عليه في مطلع أغسطس الجاري، عندما كانت القيمة الإجمالية 10.30 مليارات يورو. وأسهم فريق مانشستر سيتي، الفائز بالثلاثية التاريخية (دوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا) في الموسم الماضي، بشكل كبير في هذه الزيادة في القيمة السوقية الإجمالية للدوري.

تميز

وارتفعت القيمة السوقية لفريق مانشستر سيتي من 1.16 مليار يورو في مطلع أغسطس إلى 1.24 مليار يورو حالياً بنسبة زيادة بلغت %6.6، كما أسهم في هذه الزيادة أكثر من نادٍ آخر، في مقدمتها تشيلسي وويستهام وإيفرتون وبورنموث ولوتون تاون من خلال الصفقات التي أجرتها هذه الفرق خلال سوق الانتقالات الحالية.

وواصل الدوري الإنجليزي تفوقه الواضح على باقي دوريات العالم، وفي مقدمتها الدوريات الكبيرة في أوروبا، حتى فاقت القيمة السوقية للدوري الإنجليزي مجموع البطولتين التاليتين له في القائمة، وهما الدوري الإسباني، والدوري الإيطالي.

تفوق

وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية للدوري الإسباني 4.67 مليارات يورو مقابل 4.52 مليارات يورو للدوري الإيطالي، ما يعني أن مجموع القيمة السوقية لفرق البطولتين سوياً يبلغ 9.19 مليارات يورو، وهو ما يقل بأكثر من مليار يورو عن القيمة السوقية للدوري الإنجليزي، علماً بأن كلاً من هذه الدوريات الثلاثة يضم 20 فريقاً.

ويحتل الدوري الألماني المركز الرابع في القائمة بفارق ضئيل خلف نظيره الإيطالي، وتبلغ قيمة الدوري الألماني السوقية 4.14 مليارات يورو مقابل 3.48 مليارات يورو للدوري الفرنسي، صاحب المركز الخامس في القائمة.

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