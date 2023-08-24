الدوري الإنجليزي يحافظ على صدارة "الأعلى قيمة سوقية" في العالم

المصدر: وام

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عزز الدوري الإنجليزي لكرة القدم صدارته لقائمة أعلى دوريات أوروبا والعالم من حيث القيمة السوقية بفارق كبير أمام أقرب الدوريات التالية له في القائمة، والتي يأتي في مقدمتها الدوري الإسباني.

وكشف موقع "ترانسفير ماركت" العالمي لإحصائيات وأرقام الفرق واللاعبين عن أحدث تقييم له للقيمة السوقية الإجمالية لبطولات الدوري الأوروبية والعالمية، وذلك بعد مرور أسابيع عدة من فترة الانتقالات الصيفية الحالية، التي شهدت العديد من الانتقالات في أوروبا والعالم.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للدوري الإنجليزي إلى 10.48 مليار يورو بزيادة 1.6 % عما كانت عليه في مطلع أغسطس الحالي، عندما كانت القيمة الإجمالية 10.30 مليار يورو.

وساهم فريق مانشستر سيتي، الفائز بالثلاثية التاريخية (دوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا) في الموسم الماضي، بشكل كبير في هذه الزيادة في القيمة السوقية الإجمالية للدوري.

وارتفعت القيمة السوقية لفريق مانشستر سيتي من 1.16 مليار يورو في مطلع أغسطس إلى 1.24 مليار يورو حاليا بنسبة زيادة بلغت 6.6 %، كما ساهم في هذه الزيادة أكثر من ناد آخر في مقدمتها تشيلسي وويستهام وإيفرتون وبورنموث ولوتون تاون من خلال الصفقات التي أجرتها هذه الفرق خلال سوق الانتقالات الحالية.

وواصل الدوري الإنجليزي تفوقه الواضح على باقي دوريات العالم، وفي مقدمتها الدوريات الكبيرة في أوروبا، حتى فاقت القيمة السوقية للدوري الإنجليزي مجموع البطولتين التاليتين له في القائمة، وهما الدوري الإسباني والدوري الإيطالي.

وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية للدوري الإسباني 4.67 مليار يورو مقابل 4.52 مليار يورو للدوري الإيطالي، ما يعني أن مجموع القيمة السوقية لفرق البطولتين سويا يبلغ 9.19 مليار يورو وهو ما يقل بأكثر من مليار يورو عن القيمة السوقية للدوري الإنجليزي علما بأن كلا من هذه الدوريات الثلاثة يضم 20 فريقا.

ويحتل الدوري الألماني المركز الرابع في القائمة بفارق ضئيل خلف نظيره الإيطالي، وتبلغ قيمة الدوري الألماني السوقية 4.14 مليار يورو مقابل 3.48 مليار يورو للدوري الفرنسي صاحب المركز الخامس في القائمة.

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