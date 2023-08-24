صدمة لبرشلونة.. إصابة بيدري وتحديد مدة غيابه

المصدر: البيان

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تلقى نادي برشلونة نبأ سيئاً، بإصابة لاعبه الصاعد بيدري وسط تكهنات بغيابه لعدة أسابيع.

وأعلن برشلونة في بيان رسمي، أن بيدري تعرض لإصابة عضلية بالساق اليمنى خلال تدريبات اليوم الخميس، دون تحديد موعد عودته.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن بيدري يحتاج لفترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع للتعافي، لينضم إلى المدافع رونالد أراوخو الذي ربما يغيب لفترة مشابهة بعد إصابة في التدريبات أيضاً.

وسيغيب بيدري بذلك عن المباريات المقبلة بالدوري الإسباني، بداية من مواجهة فياريال، يوم الأحد، ولن يلتحق بالمنتخب الإسباني في فترة التوقف الدولي المقبلة، المقرر لها في سبتمبر.

وسجل بيدري أول هدف رسمي لبرشلونة هذا الموسم خلال الفوز 0/2 على قادش بالليغا الأسبوع الماضي، عقب تعادل مع خيتافي دون أهداف بالجولة الافتتاحية.

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