لست مستشارًا.. أول تعليق من مدرب فرنسا على أزمة مبابي وباريس

المصدر: البيان

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كشف ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، حقيقة تدخله في أزمة النجم الفرنسي كيليان مبابي، مع ناديه باريس سان جيرمان.

وسئل ديشامب في مقابلةٍ مطولةٍ مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، عما إذا كان قد مارس الضغوط على مبابي لدفعه للعب مجدداً مع باريس سان جيرمان، ووضع خلافهما جانباً، ورد ديشامب، قائلاً: "لا، لم أتدخل في ذلك، ليس بدوري".

وواصل ديشامب: "ناقشت المسألة مع مبابي، كما قد أفعل مع اللاعبين الآخرين، لكنها مسيرتهم المهنية، أنا لست مستشاراً".

وأوضح ديشامب: "كحدٍ أقصى، قد أقدم للاعبين رأيي لو طلبوه مني".

وكان ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان، قام بتجميد مبابي لفترة بسبب رفض اللاعب تمديد عقده مع البي أس جي إلى عام 2025، قبل أن يتراجع عن قراره، ويعود مبابي للظهور مع ناديه مرة أخرى.

وغاب مبابي عن أولى جولات الدوري الفرنسي، التي شهدت وقوع باريس سان جيرمان في فخ التعادل السلبي مع لوريان، لكنه قاد فريق العاصمة في مباراة الجولة الثانية أمام تولوز التي انتهت 1/1، وسجل الهدف الوحيد للأزرق.

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