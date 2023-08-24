يقترب من الرحيل عن مانشستر سيتي.. شقة فاخرة تكشف وجهة كانسيلو

المصدر: البيان

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يقترب جواو كانسيلو الظهير الأيمن لمانشستر سيتي، من الرحيل عن صفوف النادي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن جواو كانسيلو ستكون وجهته نادي برشلونة، مشيرة إلى أن البرسا أنهي اتفاقه مع كانسيلو.

وأكدت الصحيفة، أن المفاوضات بين الناديين شهدت تقدماً أيضاً، حيث لم يتبقى سوى الاتفاق على قيمة الصفقة.

وانعكاساً لثقته في إتمام الصفقة، قام جواو كانسيلو بتأجير شقةٍ في مدينة برشلونة، بحسب ما أكدته الصحيفة.

وأشارت "سبورت" إلى اختيار كانسيلو لشقةٍ فاخرة في مدينة برشلونة، ستصل تكلفة استئجارها الشهري 15 ألف يورو.

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