شرط وحيد يفصل لوكاكو عن اللعب لتوتنهام

المصدر: البيان

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تدرس إدارة نادي توتنهام التعاقد مع روميلو لوكاكو، رأس حربة نادي تشيلسي، استغلالاً لخروجه من حسابات البلوز.

وأصبح لوكاكو الذي قضى موسم 2023/2022 مُعارا إلى انتر ميلان عالقاً في وضعٍ محيرٍ، حيث كان يوفنتوس راغباً في انتدابه في صفقةٍ تبادليةٍ، إلا أن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتشيلسي، عرقل الصفقة بسبب عدم اقتناعه بالبديل دوسان فلاهوفيتش.

وتلقّى لوكاكو ضربةً موجعةً مؤخراً حينما فرض عليه بوكيتينو عدم التدرّب مع الفريق الأول في النادي، والتدرّب مع الرديف.

وقد يتمكّن توتنهام من إنقاذ لوكاكو من التعاسة التي يعيشها في صفوف تشيلسي.

وبحسب موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، فإن لوكاكو أصبح يثير اهتمام توتنهام، الذي يبحث بدوره عن تعويض رحيل هاري كين إلى بايرن ميونخ، ولكن سيتعين على لوكاكو، وعلى تشيلسي أيضاً، أن يقنعا بانتقاله على سبيل الإعارة فحسب إلى صفوف توتنهام.

وأكد الموقع الإيطالي أن دانيال ليفي رئيس نادي توتنهام، يرفض التعاقد مع ابن الـ 30 عامًا بعقد انتقالٍ دائمٍ، مصراً على الاكتفاء باستعارته.

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