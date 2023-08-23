أستون فيلا يكتسح هيبرنيان بخماسية ويضع قدما في مجموعات المؤتمر الأوروبي

المصدر: وكالات

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وضع أستون فيلا الإنجليزي قدما في دور المجموعات ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، وذلك عقب تغلبه على مضيفه هيبرنيان الأسكتلندي 5 /صفر، اليوم الأربعاء، في ذهاب منافسات الدور الفاصل بالبطولة.

وتقدم أستون فيلا عن طريق أولي واتكينز في الدقيقة 17، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 33، فيما سجل زميله ليون بايلي الهدف الثالث في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 48 عاد واتكينز ليسجل الهدف الثالث له والرابع لفريقه، فيما اختتم دوجلاس لويز خماسية أستون فيلا بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 74.

يذكر أن مباراة الإياب بيبن الفريقين على ملعب "فيلا بارك" في مدينة برمنجهام الإنجليزية، ستقام يوم 31 من أغسطس الجاري.

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